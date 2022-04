Benoit RAIMBAULT

• 15 ans d’expériences internationales en marketing et business management.

• Expertise sur les marchés de l’électronique grand public, télécom mobiles, objets connectés.

• Expérience en marketing offline et online, relations presses et communications

• Expérience en gestion de gammes, cycle de vie, portfolio, prévisions, prix, compétition, positionnement.

• Direction marketing, lancements de nouveaux produits, élaboration de campagnes mktg innovantes.

• Gestion de centres de profits, mise en place d’organisations Européennes, re-structurations.

• Management d’équipes internationales, multiculturelles, anglais courant.

• Excellentes capacités à présenter et à communiquer.



Mes compétences :

Business plan

Marketing Plan

P&L management

Photo numérique et argentique

Digital marketing

Cycle de vie

Management

Cross functional team management

Marketing Produits et Opérationnel

Objets communicants

Lancement de produits

International business development

Télécoms

Consumer Electronics

International Marketing

Étude de marchés

Forecasting

Stratégie marketing

Pricing

Marketing