Benoît RICHARD

Administration

Appels d’offres ; Comptabilité ; Rédaction de documents administratifs ; Instruction et présentation des demandes de subventions ; Observatoires et diagnostics territoriaux ;



Développement de projets

Définition et Planification de projets ; Animation de réunions ; Recherche de partenaires et de financements : droit commun, fonds européens, mécénat, fonds spécifiques... ; Etudes de faisabilité et

dossiers de présentation ;



Médiation

Recherche de publics et de partenaires ; Dialogue et conciliation

Veille médiatique ; Comités de pilotage et visites de chantiers d’insertion



Mes compétences :

Accueil

Administration

Administration publique

Comptabilité

Culture

Demande de subvention

Montage

Montage de projets

musées

Politique

Politique de la ville

Recherche

Tourisme