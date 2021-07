Nabil KOUCHANE

J'apprécie mon métier actuel car il évolue en permanence en fonction des besoins et des attentes de l'entreprise ; surtout il me permet d'exercer sur une large gamme d'activités différentes, toujours avec le même fil conducteur : le respect des exigences légales et normatives en vigueur. Il s'agit d'un réel travail de terrain qui demande beaucoup d'autonomie, de partage et d'échange. Le côté pluridisciplinaire (réglementation, management, analyse des risques, communication, etc.) permet d'agir ainsi à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les services.



Mon objectif est de pouvoir évoluer par la découverte et le partage des activités pour comparer et améliorer ainsi ma démarche QSE à travers différents projets.



Mes compétences :

Veille Réglementaire

Qualité

ISO 14001

Amélioration Continue

Développement Durable

Chimie

Déchets

Hygiène

Environnement

Risque chimique

Analyse de risque

Gestion du risque

Suivi de chantiers

Laboratoire d'analyse

Sécurité

Norme ISO 9001

Nucléaire

Sûreté nucléaire