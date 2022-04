Benoît RIQUE

Fort d'un bagage technique en chimie, je me suis lancé dans le commerce en 2003 avec BRENNTAG.

Le secteur de la distribution de produits chimiques étant très formateur, après 7 années, je me suis lancé un nouveau défit : la régénération d'éthanol et de solvants avec DISLAUB, filiale de CRISTAL UNION.

Enfin, quoi de plus naturel que de pouvoir réunir : distribution et éthanol grâce à la SOCIETE DES ALCOOLS DENATURES.

A ce jour, je jongle d'un service à l'autre, du laboratoire à la qualité, du commercial à l'exploitation, supervisant l'ensemble des opérations réalisées sur le site... tout le charme de la gestion au quotidien d'une TPE de 14 personnes.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Ténacité pour assurer la réussite