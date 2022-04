Benoît ROBERT

Depuis octobre 2014, Senior Legal Counsel - M&A Strategic Projects au sein du département juridique d'Alcatel-Lucent.



Précédemment, 6ans d'expérience en qualité d'avocat collaborateur au sein du groupe Corporate du cabinet August & Debouzy: assistance d’une clientèle composée essentiellement de grandes entreprises, françaises et étrangères, mais également de fonds d’investissement, de start-up et d’organismes de toute nature (associations, groupements d’intérêt économique…).



Compétences professionnelles:



• Fusions-acquisitions : rédaction de lettres d’intention et d’engagements de confidentialité, rédaction et négociation de contrat de cession, de garantie d’actif et de passif, de pactes d’actionnaires, de management package, opérations de due diligence, et réorganisation post acquisition.



• Joint-ventures : préparation des documents contractuels et sociaux afférents à leur constitution et à leur fonctionnement (protocole, pacte d’actionnaires, statuts…).



• Restructuration, LBO, capital-développement et capital-risque aux côtés de fonds d'investissement ou de start-ups (levée de fonds).



• Problématiques de corporate gouvernance.



• Création et suivi de la vie juridique des sociétés: assemblées générales, opérations de transformation, fusions, apports partiel d’actifs, augmentations et réductions de capital, émission de valeurs mobilières simples ou composées de toute nature, dissolutions, gestion des mandats sociaux, gestion des registres sociaux.