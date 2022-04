Benoît ROLLING

Professionnel de la fonction RH, j’ai une expérience dans plusieurs entreprises de service ou du secteur industriel.



Rattaché au CEO, membre du Comité de Direction, je soutiens l’entreprise sur un périmètre territorial qui couvre la France, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, dans une organisation groupe Européenne.



Animateur des relations sociales et soucieux du climat social, je sais accompagner ses évolutions.



Manager d’une équipe RH, en lien avec des équipes fonctionnelles, je suis le garant du bon fonctionnement de l’ensemble du processus RH.



Mes compétences :

Enseignement

Management transversal

Management

Relations sociales et rédaction/négociation d

Droit social et du travail

Gestion ressources humaines