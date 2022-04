Benoit ROUGERON

Titulaire d’un Master 2 en urbanisme et ingénierie du développement territorial, actuellement je pilote les filiales du groupe AB Volvo dans l’élaboration de leur stratégie de distribution et je supervise le montage des dossiers d’investissements du réseau de concessions.



Mes 9 ans d’expérience à l’international m’ont permis d’acquérir des compétences dans le pilotage d’un plan investissement et de ses projets de développement immobiliers en tant que maître d’ouvrage capable de piloter la globalité du processus de développement depuis les études préliminaires jusqu’au lancement commercial des établissements, en étroite collaboration avec les ressources internes / externes de l’entreprise et le client final.



Mes compétences :

Géomarketing

Developpement réseaux distribution

Urbanisme

Maîtrise d'ouvrage

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Droit immobilier

Esprit d'équipe

Financement de projet

Négociation contrats

Dessin technique

Respect des engagements

Immobilier

Analyse financière

Maitrise d'oeuvre

Esprit d'initiative

Autonomie professionnelle

Droit commercial

Négociation immobilière

Conduite de projet

Business planning

Gestion de la relation client