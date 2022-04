Benoît SALLÉ

Désirant concilier études techniques et fibre créative, j'ai décidé de poursuivre mon diplôme d'ingénieur INSA Génie Civil et Urbain obtenu en 2010 par une double formation ingénieur/architecte. La poursuite de ce cursus m'a permis d'obtenir le Diplôme d'Etat d'Architecte en juin 2013.



Passionné par les enjeux des opérations et politiques urbaines, j'ai fait le choix de donner une coloration "urbanisme" à mon profil (Génie Urbain à l'INSA et Projet Urbain à l'ENSAB en 2010/2011).

Les autres ateliers et mon Projet de Fin d'Etudes ont été pour moi l'occasion de pratiquer le projet architectural et ainsi de travailler à différentes échelles.



Après cinq années d'exercice en agence à Paris et l'obtention de ma HMONP, j'ai désiré profiter de mon retour dans la région rennaise pour créer le cadre de mon exercice professionnel. Sa forme est en cours de réflexion. Affaire à suivre...



Mes compétences :

Mensura

Sketchup

Archicad

Indesign et Photoshop

Revit

3d studio max

Kerkythea

Autocad

Ingénieur

Architecte