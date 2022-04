Benoit SALLÉ

Je travaille depuis 2006 pour la société bepub.com, les annuaires professionnels de la création et de la communication.



Au sein de cette équipe de 6 personnes, je m'occupe de toute la partie technique : maintenance du site, développement de nouveaux services sur bepub.com, référencement, développement d'outils de gestion de la relation clients...



Pour pouvoir assurer ma mission, je suis en veille permanente sur l'actualité technique et du web en général afin de d'être capable de répondre à tous les besoins et être toujours force de propositions.



Ma spécialité : le développement web en conformité avec les standards du W3C et surtout l'accessibilité et l'ergonomie des applications que je réalise.



J'ai effectué un cursus universitaire assez complet qui m'a fait pas mal voyager. Vous pourrez en savoir plus sur mon site personnel à http://benoit-salle.net/cv/index.php .



Mes compétences :

Cahier des charges

Chef de projet

Conception

CSS

CSS3

Ergonomie

Html5

HTML5 & CSS3

HTML5 CSS3

Maquettage

PHP

Prototypage

Technique

Xhtml