* Développeur BSP/Driver Linux , BSP/Driver VxWorks (Board Support Package) , Firmware

* Bonne connaisance des langages de programmation et du hardware.

* Trés au courant du monde du Libre ( FOSS )



Mes compétences :

ARINC 429

Assembleur

CVS

I2C

JAVA

JTAG

Langage C

Langage C#

Langage C++

Linux

Mac

Mac OS

Mac OS X

Perl

PowerPC

Prototype

Python

Shell

Verilog

VHDL

VME

VxWorks

X Windows