Benoît SCHMITT

L’ingénierie du Groupe LEGENDRE étend son panel de compétences techniques avec mon arrivée en tant que Directeur du Service Enveloppe et Systèmes.

Sous la direction du Directeur de l'ingénierie et de l'innovation, je collabore étroitement avec le Directeur Structures et le Directeur Pré-construction à la réalisation d'une Ingénierie globale au service du groupe.



L'objectif pour ce nouveau service est de permettre au groupe de faire les choix stratégiques pertinents dès la conception. J'assure une cohérence entre les différents systèmes que sont les CVC et autres consommateurs d'énergie avec l'enveloppe (isolations, menuiseries…)

Plus largement, je sert d'appui en amont des projets pour garantir la performance énergétique et la qualité environnementale des bâtiments.



La confiance que nous accorde nos clients sur notre expertise technique continue d'animer le groupe sur le déploiement de l'ingénierie globale tout corps d'état.

Cela implique le développement de nos compétences sur les labels énergétiques/carbone (Effinergie/ E+C-/Passiv'haus…) et sur les labels environnementaux (HQE/ BREEAM/LEED…)



L’ambition est de produire des études différanciantes, qualitatives et innovantes pour gagner de nouveaux marchés.



Mes compétences :

TRNSYS

Thermique

Conception

Bilan carbone

AMO

Construction

Design

Matériaux