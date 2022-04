Benoît SCHMITT

Menuisier de formation, j'ai évolué dans diverses entreprises et à plusieurs fonctions. Travaillant tour à tour dans des secteurs aussi variés que le stand, le bâtiment, l'agencement et la menuiserie traditionnel j' ai une connaissance élargie des techniques du travail du bois et des matériaux associés. Ce qui me permet d'être autonome aussi bien en atelier que sur chantier.

J'ai aussi eu une expérience en tant que formateur en menuiserie ce qui ma donné le goût de transmettre mes connaissances. Mes expériences professionnelles mon même amené à travailler à l'étranger (Croatie; Russie) ou je faisais le lien entre l'équipe de poseur, les représentants du maitre d'ouvrage sur site et mon conducteur de travaux.



Mes compétences :

Formateur en menuiserie bois

Menuisier poseur

Menuiserie bois atelier

Chef d'équipe

Microsoft Word

Microsoft Excel