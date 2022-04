Benoit SIGRIST

Après vingt ans d'expérience, j'ai développé de nombreuses connaissances liées aux systèmes d'information. Mes compétences s'articulent selon un vaste éventail : de l'informatique matérielle à la téléphonie, en passant par l'administration de serveurs, l'utilisation de nombreux logiciels et le développement web.

Responsable d'équipe, j'ai eu en charge la maintenance et le suivi d'un parc informatique important et hétérogène. Cette expérience s'est accompagnée du pilotage du développement complet d'un programme de gestion intégré, du cahier des charges à sa mise en place.

Chef de projet informatique lors de ma dernière expérience, j’ai accompagné le développement et le déploiement d’une solution logistique complète pour un groupe international.

De l'administration réseau à la gestion de projet, mes différentes responsabilités m'ont permis de mettre en avant ma faculté d'adaptation aux nouvelles technologies et ma capacité à la mise en œuvre d'outils performants.



Mes compétences :

Graphiste

Bureautique

Impression numérique

Base de données

Crystal report

PHP

QlickView

Talend Open Studio

Logistique industrielle

SQL

WMS Hardis REFLEX