Benoît SOLIGNAT

Depuis 15 ans, j'accompagne la transformation et la croissance des entreprises dans le cadre de leurs projets informatiques: de l'implémentation d'une solution pointue de type "best of breed" à la refonte globale de leur système d'information via des projets "ERP".



J'encadre aujourd'hui des équipes de consultants, des experts métier pour le compte d'Avanade, filiale du groupe Accenture dédiée aux technologies Microsoft.



Mes compétences :

Adonix X3

Consultant finance

Microsoft Dynamics

Microsoft DYNAMICS AX

Readsoft

SAGE X3

Direction de projet