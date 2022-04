Benoit TAESCH

Mon expérience du terrain et de la régie acquis depuis près de 15 ans dans le domaine de la Téléphonie d'Entreprise m'a permis d’évoluer techniquement et humainement au file des années, me permettant de plonger dans le monde du management et du projet, en plus de mes missions principales.



Ces nouveaux horizons qui se sont ouvert à moi,m'ont permis et me permettent aujourd'hui de partager mes connaissances afin de les mettre au service des collaborateurs et clients que je côtoie.



Je souhaite, dans cette continuité, évoluer vers ces domaines afin de m'épanouir pleinement dans mon travail



Mes compétences :

ACSE OmniPCX Entreprise R11