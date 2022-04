Benoît TAILLIEZ

De formation ingénieur (INSA Toulouse) complétée d'un master en Management des Affaires et du Commerce International (Bordeaux Ecole de Management), j'ai commencé ma carrière chez Air Liquide Ingénierie par l'exécution de projets industriels sur site et à travers le monde (Turquie, Roumanie, Corée du Sud, Qatar, Finlande, Russie, Malaisie, Taïwan, France, Italie...). Superviseur (3 ans) puis Chef de chantier (Commissioning Site Manager, 3 ans) , j'étais responsable de l'ensemble des activités de pré-damarrage et de démarrage en contact direct avec le client, l'équipe projet et les fournisseurs. Outre l'aspect technique et terrain dans un contexte international, j'assurais la gestion du chantier (équipe de superviseurs et entreprises sous-traitantes), le suivi du projet (coordination, reporting, respect du planning, contract administration), et du bon déroulement des opérations d'un point de vue sécurité.

Afin de valoriser mon expérience et de découvrir un nouvel environnement différent de l'ingénierie et des problématiques relatives aux projets et au terrain, j'ai rejoint l'activité Large Industries qui représente 1/3 du chiffre d'affaire d'Air Liquide (plus de 4 milliards d'euros). Rattaché au département de Direction Industrielle Mondiale (Worldwide Industrial Management), je suis responsable du dévelopement des Unités Modulaires et Standards (Unités de Séparation d'Air) d'un point de vue :

- optimisation des opérations (Sécurité, Fiabilité, Efficacité, Disponibilité, Reporting),

- amélioration continue des unités (capitalization avec les diférents centre d'ingénierie).

A forte composante technique et toujours dans un contexte international, je suis à l'interface des sites de production, de la direction industrielle et des centres d'ingénierie.



Mes compétences :

Technique

Commissioning

International

Polyvalent

Ingénieur

Management