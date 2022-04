Benoît TÉCHOUEYRES

16 ans d’expérience comme manager hiérarchique ou non hiérarchique, j'aime animer des équipes sur des missions nécessitant enthousiasme et innovation.



La prospection export, le développement d’innovations, l’identification des opportunités, le management de projet non hiérarchique, la négociation et le déploiement d’actions commerciales sont autant d’expériences que j’ai menées avec enthousiasme et succès.



Mes compétences :

animer

Animer des formations

Concevoir et animer des formations

Manager

Vendre

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop