COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES





• Organisation de congrès, salons, mariages et séminaires

• Gestion des achats

• Définition d'un plan marketing

• Etablissement de devis dans l'événementiel

• Encadrement d’une équipe de 6 à 18 personnes

• Gestion des plannings

• Création d’un service réservation - Yield Management

• Création d’un service débiteur - outils

• Responsable caisses hôtel, réception, restauration

• Responsable accueil groupe

• Établissement des statistiques et prévisionnels (TO - PM - Rev Par)

• Responsable de formation des apprentis stagiaires

(cours théoriques, rapports de stage, contrôle de connaissances)

• Formation de 50 salariés pour la compréhension et l’intégration

de l’Euro dans l’entreprise





PARCOURS PROFESSIONNEL





2003 Directeur – 2 résidences hôtelières (Espace Talence – Espace Saint Jean ouverture et suivi de chantier)



2002 Adjoint de direction (stage) - Holiday Inn Mériadeck - Bordeaux

Régisseur stagiaire - Centre de Congrès de la Cité Mondiale du Vin - Bordeaux



2001 Chef de réception - Hôtel*** Calicéo - Best Western - St Paul lès Dax

198 chambres - Thermes et rhumatologie, centre de remise en forme



2000/01 Assistant du Chef de réception - Hôtel *** Mercure Montmartre - Paris

308 chambres - 80 % de taux d’occupation



1996/00 Assistant du Chef de réception

Chef de brigade - Hôtel *** Mercure - Roissy CDG

Réceptionniste tournant

203 chambres - 1998 : 98 % taux d’occupation - 1999 : 97 % t.o.



1994/96 Night Auditor - Hôtel *** Château de Montvillargenne - Chantilly- 150 chambres





FORMATIONS





2002/2003 INFA - Formation responsable animation, adjoint de direction Tourisme - Gradignan



Animation : Savoir analyser et améliorer une organisation existente.

Gérer une équipe d'animation.

Marketing : Comprendre la démarche marketing afin de la mettre en oeuvre en s'adaptant à une situation.

Hébergement : Diriger et gérer un hébergement.

Management : Etre capable de manager une équipe.

Gestion : Etre capable de budgéter une structure touristique.

Communication : Savoir analyser une situation et y répondre tant en interne qu'en direction des clients.



1998 Euroleader - Mercure Roissy CDG Aéroport



1992 INFATH (Tourime et Hôtellerie) - Gouvieux (60)



1991 Baccalauréat série B (niveau)





INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES





Né le 23/06/72 Permis B



Langues Informatique



Anglais : lu, écrit, parlé Maîtrise d’Excel, de Word

Espagnol : bonnes notions Windows 98 - XP



Logiciels hôteliers : Fidelio Hotix - Tars on line – Infhotel - Orchestra - Fontacarte