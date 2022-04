Benoît THOMAS

Ingénieur en télécommunications diplômé en 2006 de l'ISITV , j'ai complété ce cursus par 2 masters, l'un en recherche, l'autre en administration d'entreprise.

Après 5 ans passés en tant que consultant chez ALTEN dans des domaines tels que le feroviaire, l'automobile, l'aéronautique je deviens responsable d'agence afin de me concentrer sur mes aspirations commerciales tout en m'appuyant sur un background technique non négligeable.

Depuis 2015 j'ai rallié la ville de Lyon et poursuit mes activités en management au travers du groupe ASTEK.



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Communication