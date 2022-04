Benoit TOURRET

Expert plates-formes Microsoft et Haute disponibilité



35 années d'expérience en informatique.



COMPETENCES TECHNIQUES:



Systèmes d’exploitation: Windows 2008, 2003, 2000, Windows NT (toutes versions), Unix SVR4.2, Linux RedHat.

Outils: Cluster MSCS et VCS, VMware, Active Directory, Sysprep

Plates-formes Serveurs Intel: HP, IBM, FSC, Dell, Cisco

Plates-formes Blade Intel: IBM, HP, Cisco

Plates-formes High-End: Unisys ES7000

Plates-formes NAS: HP, NEC

Réseaux: PIX, ASA.

Langages: Shell Unix, Batch Dos et NT.

LAN: Switches CISCO et 3Com.

SAN: Stockage Compaq (RA4x00, MA8000, EMA16000), HP (MSA500 à MSA2000), EMC CX400

Switches Brocade, McData.

Logiciels de sauvegarde: : NetBackup, BackupExec, ArcServe, LiveState Recovery, Ghost Enterprise.

Robots de sauvegarde: HP MSL5000, ESL9000, Storagetek Lx0, L700.

Autres compétences: Bonnes aptitudes relationnelles, Aisance rédactionnelle, Travail quotidien en Anglais.

Langues: Anglais courant, Allemand technique lu.



Mes compétences :

Backup

Microsoft Active Directory

Microsoft Cluster

MSCS

NAS

SAN

UNIX

VCS