Benoît TROUVILLIEZ

Je suis Ingénieur - Docteur en informatique. Diplômé en 2009 ingénieur - Institut de Génie Informatique et Industriel - de lÉcole Centrale de Lille, spécialité informatique, et en 2013 docteur de l'université d'Artois, spécialité informatique, mon domaine de recherche doctoral et post-doctoral est le Traitement Automatique des Langues (TAL).



J'ai effectué entre 2009 et 2013 mes travaux de recherches, validant mon doctorat, dans l'entreprise Onyme SARL (www.onyme.com), située à Euratechnologies, à Lille et à l'Université d'Artois dans le laboratoire du CRIL (http://www.cril.univ-artois.fr/ ) dans le cadre d'un contrat CIFRE (http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/accueil.jsp ) entre le CNRS, la société Onyme et moi-même. J'ai étudié principalement le classement automatique de textes courts d'opinions par des méthodes d'apprentissage. J'ai également eu l'occasion de développer un correcteur orthographique, basé sur la graphie et la phonétique des mots.



Mes compétences :

TAL

PostGresSQL

TALN

Informatique

Linux

JAVA SE

Java JEE

Javascript

Latex

Grails

Groovy

MySQL

D3