Benoit VACHER

Je suis double diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce et de l'IAE de Saint-Etienne.



Après une première expérience du métier de Responsable Commercial et Développement passée au sein de la société Media Sport Promotion, agence de Marketing Sportif, dans le cadre de mon stage de fin d’études, je suis entré dans la vie active au sein de Riso France en tant qu'Ingénieur d'Affaires.



Mon expérience confirme mes prédispositions à prendre part aux projets commerciaux avec la persuasion d’avoir les qualités pour apporter de la valeur à l'entreprise pour laquelle je travaille. Je dispose d’une forte capacité d’adaptation et je m’investis pleinement dans mes fonctions afin de faire mes preuves dans ce qui marque le début de ma carrière professionnelle.



Que ce soit à travers mon travail ou mes activités sportives, j’ai toujours privilégié de travailler de manière collective. Mon enthousiasme, ma créativité et surtout mon relationnel ont toujours été bénéfique dans la concrétisation de chacune de mes entreprises.



Aujourd'hui je fais mes preuves au sein de la société Riso France où je construis ma carrière professionnelle. Une récompense lors de ma 1ère année, Élu Meilleur vendeur de duplicopieur RISO 2012/2013 parmi l'ensemble de la force de vente RISO FRANCE me permet de m'affirmer en tant que performer. Fort de ces resultats, je me suis vu nommé avant l'heure tuteur de nouveaux ingénieur d'affaires arrivants dans l'entreprise me permettant ainsi une approche aux fonctions managériales.



Mon esprit de compétiteur et mon ambition m'incitent à toujours viser plus haut et à relever des challenges en y voyant la possibilité de surprendre et d'être à la hauteur des attentes.



Mes compétences :

Dynamique

Respect des engagements

Travail en équipe

capacité d'adaptation