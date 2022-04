Benoit VAUTIER

Vous exposez prochainement dans un salon professionnel, ou vous organisez des évènements alors n'hésitez pas à me contacter pour vous seconder, pour gérer vos équipes d'hôtes ou d'hôtesses ou prendre vos rendez vous afin de promouvoir votre société.



Coordinateur, chef hôte ou hôte collaborateur en free-lance, spécialisé dans différents salons professionnels, et dans de grands évènements, je me mets à votre disposition afin de satisfaire vos besoins auprès de votre clientèle



Référencé dans de grandes et entreprises tels que VOLKSWAGEN (Mondial de l'Automobile), SIMA (New Holland), INTERCLIMAT (Atlantic), FOIRE DE PARIS (Ikebana) ou bien d'autres évènements tels que des soirées évènementielles, cocktails ou remises de prix, je peux à la fois vous épauler dans vos démarches comme encadrer une équipe à gérer.