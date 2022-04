Benoit VERREAULT

Conférencier , chroniqueur, a été impliquer dans plusieurs organisations comme administrateur ou conseiller



Impliquer depuis plus de 25 ans dans des projets utilisant la technologie de l'information dans des applications manufacturières tant au Québec, que sur l'international. À siéger sur plusieurs CA depuis des années, dont la présidence pendant plusieurs années du CGQ, un Centre de Transfert de Technologie spécialisé en Géomatique (CCCT). À travailler entre autres sur des mandats avec le Centre de Recherche Alcan (maintenant RTA), Bombardier et Régie d'Assurance Agricole.



Certaines des solutions ont permis une réduction de près de 10 000 heures/année en temps administratif par élimination de saisie informatique fastidieuse et redondante entre des systèmes informatiques différents.



Clients dans plusieurs pays donc la Norvège, l’Islande, Dubai, l’Australie, USA, Angleterre, Arabie Saoudite, ... Implication majeure pour l'élaboration d'une suite en logistique et traçabilité manufacturière. La suite Logi-Trace a été mentionnée à plusieurs reprises dans les médias, comme solution idéal comme outil de suivi manufacturier et de contrôle de Qualité en alimentaire (HACCP/BPF) et plus particulièrement comme élément de solution suite à la crise de la listériose.



▶ LOGI-TRACE: Traçabilité complète des produits finis, des matières premières. Outil qui répondent aux exigences de certification et des audits. Traçabilité modulaire à chaque étape du processus de fabrication afin de pouvoir retracer les matières premières et les lots correspondant contenu dans le produit fini et transmet cette information à l'expédition et la livraison sans accumulation de documents papier.



L'information est disponible à partir de la production d'une facture client et / ou d'un lot d'un fournisseur. Effectue la gestion des données de production dans la gestion en temps réel de contrôle de qualité et de non-conformité, y compris la gestion précise des stocks et un contrôle parfait à la réception, le traitement et l'expédition en permettant une réduction massive du travail sur papier. L'équilibre et l'équipement d'interface. Les liens avec les ERP ou système comptable, Acomba, Avantage .... Coût de gestion (perte).



Permet de réduire le fardeau administratif des normes telles que la GFSI, HACCP, GMP, ISO 22000, FSSC 22000 et PVA. Compatible avec code à barres et RFID.



▶ MAXI-VENTE: Solution pour les ventes et la facturation sur la route, les transformateurs, les distributeurs et les courtiers MAGASIN DE LIVRAISON DIRECTE (DSD - Comptabilité Route). Simplification de la gestion des listes de prix complexes. Le contrôle précis de camions stocks entrants et sortants et des clients, facture et la signature électronique.



Minimise les pertes. Lien direct vers l'achat d'ERP ou de comptabilité et de facturation (Acomba, Avantage, ...) les représentants d'outils. Assistance pour le marketing, les ventes et l'accord de développement.



▶ QUALI-PLUS: Saisir et traiter les points de conformité.



▶ ALUMINERIE: Solution Aluminerie. A développer une suite d’applications permettant d’aller chercher différents paramètres d’opérations et données en rapport avec la production directement dans les salles de cuves.