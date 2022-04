Benoît VIENNET

A 40 ans et durant ces 15 dernières années au sein de la même structure, mon ambition et ma mobilité m'ont conduit à m'installer à Annecy, occupant ainsi des responsabilités d'encadrement au Régime Social des Indépendants des Alpes et assurant la gestion du recouvrement de créances sociales des 4 départements (73,74,38,26), avec un management d'équipe de 25 à 35 personnes.

Aujourd'hui, j'aspire plus que tout à m'épanouir davantage vers des fonctions de manager d'équipes dans la réalisation d'une dynamique d'entreprise, comptant sur mes aptitudes relationnelles et mon sens de l'organisation, je suis à la recherche d'un véritable tremplin professionnel répondant à mes attentes.



Mes compétences :

Management

PROTECTION SOCIALE

Recouvrement