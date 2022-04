Benoit VRANCKEN

• Suivi de la relation clients et développement de nouveaux marchés

• Négociation des accords en vue de l’amélioration de la rentabilité du portefeuille (optimisation des gammes et des recettes)

• Gestion des appels d’offres (définition de la stratégie et de la rentabilité)

• Développement d’innovations en MDD (nouveaux concepts produits)

• Coordination des projets avec la R&D, les usines et les services logistiques (ADV, prévisions, transport)

• Gestion des comptes d’exploitation des clients (40 M€ / 20.000 T)

• Membre du CODIR de la BU

• Management : formation, accompagnement et développement d'une assistante et d'un comple-clef.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Management

Développement commercial

Agroalimentaire

Communication

Management commercial

Compte clé

B2B