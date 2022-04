Benoît VRIGNON

J'occupe actuellement le poste d'assistant en gestion de projets et applications au sein de l'entité ISB (Information System for Business) de l'E&P chez Total. Mes missions ont pour objectif d'identifier dans un premier temps les besoins du service Géologie, Géophysique et Géoinformation, et de proposer dans un second temps des solutions informatives et applicatives.



J'ai à ce jour acquis - de par ma formation et plusieurs expériences professionnelles - de nombreuses compétences, que ça soit dans le domaine HSE en entreprise (certifications environnementales, étude d'impacts) ou dans la recherche et le développement en entreprise (gestion de projets, animation d'un réseau, veille technologique, financement de la recherche). Je suis par ailleurs reconnu par mon entourage pour mes qualités de sérieux, d'autonomie et d'implication, notamment pour le travail en groupe.



Mes compétences :

C2i

Écologie (Animale, Végétale, des Populations)

Géologie

Biologie (Animale, Végétale)

BAFA

Logiciels SIG (Beam Visat, Arcmap)

Management environnemental

Gestion des déchets