Benoit WATTEBLED

Dans l'informatique depuis 16 ans, après 3 années comme technicien, j'ai ensuite occupé tour à tour des postes dans des fonctions plus techniques et spécialisées (Administrateur Citrix, puis systeme et enfin ingénieur d'exploitation). Ayant dernièrement été responsable d'un projet de fusion d'environnements informatique au niveau des postes de travail, je suis désormais motivé à m'orienter vers la gestion de projet.



Mes compétences :

Citrix XenApp

Projet management

Vmware ESX / ESXI

Windows 2003

Windows server 2008

Communication