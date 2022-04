La qualité et la sécurité, de même que le bien-être au travail sont des éléments clefs de la performance de l’entreprise, auxquels je souhaite consacrer la suite de ma carrière professionnelle. Après une dizaine d’années comme ingénieur terrain, intéressé par l’amélioration permanente des conditions de travail, je me suis spécialisé dans le management en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement pour lequel j’ai obtenu un magister en 2015.



J’ai assisté de nombreux industriels dans l'amélioration de leurs processus et de leur productivité, dans des domaines aussi variés qu'exigeants allant de l'industrie automobile à la pharmacie. Ce parcours m'a permis de connaître plus particulièrement les services généraux et sécurité de ces secteurs d’activité et d’approfondir ma maîtrise des synergie clients-fournisseurs.



La formation m’a permis d’acquérir les savoirs, outils et méthodes spécifiques nécessaires à l’élaboration d’un SMI. Je souhaite désormais m'investir sur un projet d'envergure au service d’une entreprise ayant le souci du de l’amélioration continue et du développement durable.









benoit_wilhelm@hotmail.fr



Mes compétences :

Électromécanique

Norme HSE

Hygiène

Hydraulique

Conformité

Mécanique

Développement durable

Sécurité

Environnement

Réglementation ICPE