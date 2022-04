Benslimane FOUDIL

La simulation numérique associé à la conception me plaît pour son côté créatif. J’ai principalement travaillé pour des entreprises Automobile où il faut concevoir des produits uniques. Les problématiques étant différentes, il faut trouver des solutions techniques et innover. C’est ce qui m’intéresse le plus.



Mes compétences :

Ingénieur

Calcul de structure

Conception mécanique

Modélisation numérique

Gestion de projet