Bérangère COLLIN LESAUNIER (COLLIN)

Je suis gestionnaire de copropriété Junior. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur mon parcours de journaliste, c'est par ici :



Formée à l'ESJ Pro Lille-Montpellier, j'ai travaillé à L'Echo charitois (58). Grâce à des études en alternance, je possède deux ans d'expérience en presse régionale hebdomadaire, où j'ai pu traiter divers sujets : de la politique locale aux sports en passant par la culture. En parallèle, j'effectuais aussi le rôle d'un secrétaire de rédaction. J'ai également travaillé ces deux dernières années pour l'Aisne nouvelle, le Courrier Picard, l'Eveil normand et Ouest-France, toujours dans des rédactions locales. Je prenais également des photos et des vidéos, gérais les réseaux sociaux et les correspondants. J'ai également assuré les tournées de faits divers.



Mes compétences :

Orthographe

Relecture / corrections

Correction orthographique

Eidos

CCI Newsgate