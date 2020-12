Bernard RUCKEBUSCH

Professionnel de l'informatique, j'ai travaillé en SSII pendant 11 ans dont 5 en tant qu'analyste d'exploitation, puis 1 ans en Change manager et 4 ans en tant que coordinteurs de projet, et désormais je suis chef de projet depuis plus 9 ans.



Je suis passionné par l'informatique, les nouvelles technologies, les relations humaines et les nouveaux challenges...



Je mets à votre service mon expérience dans la conduite de projets informatique, ma faculté d'adaptation aux nouveautés (fonctionnel, technique, méthode, ...) et mon aisance relationnelle.



Je recherche des missions en AMOA ou Directeur / Coordinateur de Projet ou alors en tant que Chef de Projet mais avec une part importante de fonctionnel.



Mes compétences :

Bureautique

HTML5 & CSS3

Internet

ITIL

Merise

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

MySQL

Référencement internet

VBA

Web

Gestion de la relation client

ERP

Gestion de projet