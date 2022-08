Bertrand COMPAGNON

En 20 ans, j'ai dirigé divers établissements (résidences de tourisme, hôtels et restaurants de toute catégorie) en France, aux Antilles et en Nouvelle Calédonie.



Actuellement, j'ai le plaisir de diriger le CAMPING RESORT SUNÊLIA LES SABLONS*****.

Cest dans un cadre idyllique que le camping 5 étoiles Sunêlia Les Sablons à Portiragnes vous accueille pour des vacances les pieds dans leau.

Plages de sable fin, vastes dunes, soleil rayonnant et mer azur, voici la recette dun séjour bord de mer de rêve dans lHérault.



Outre son accès direct à la plage, notre camping vous propose des infrastructures haut de gamme pour des vacances de rêves. Parc aquatique, équipements de loisirs, biens locatifs climatisés, prestations de qualité, rien ne manque pour des vacances réussies au bord de la mer.



Mes compétences :

Management opérationnel

Management d'équipes

Leadership et esprit d'équipe reconnus.credit

Hotellerie traditionnelle et haut de gamme

ERP

Commercial

Hotellerie de montagne

Hotellerie et Villages de Vacances

Anglais

DRH

Espagnol

Ouverture d'hôtel