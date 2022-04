Mon expérience se dirige sur les Hôtels & restaurants de Grand Standing. La qualité des prestations offertes, la satisfaction de la clientèle et le travail en équipe sont des points me prépondérants pour un service de qualité pour une clientèle exceptionnelle dans ce domaine d’activité et me motivent tout particulièrement.

Actuellement à la recherche active d'un nouveau challenge professionnel d'un poste de manageur en restauration de luxe.