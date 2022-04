Béatrice SEGUIN

Après des études d'ingénieur agroalimentaire, j'ai occupé de nombreux postes à travers la France : responsable qualité ,de production, des achats,...Mais toujours dans l'agroalimentaire.

En parallèle de ces emplois, j'ai réalisé de la formation et du consulting en entreprises, dans le domaine de l'hygiène,de l'HACCP,de la réglementation et de l'analyse sensorielle.



En 2009, j'ai crée AgroActiv', mon entreprise, qui dispense des services pour les entreprises alimentaires. Dans le secteur de la sécurité alimentaire, je réalise des formations et du conseil en Bourgogne et Franche Comté. Pour les petites entreprises de production, les restaurants, les artisans de bouche, les cantines scolaires,....

http://www.agroactiv.fr



Mes compétences :

Formateur

Hygiène

Formation

Consultant

Audit

HACCP

Conseil

Judo

Analyse sensorielle