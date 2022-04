Blaise SONFU

Je suis passionné par les métiers de l’informatique et, désire atteindre un plein potentiel dans le tests, validation et automatisation. Evoluer ainsi dans un environnement multiculturel, au cœur d’un secteur en constante évolution.

motivé, mobile, aimant travaillé en équipe



Activités

Accompagnement des utilisateurs

Analyse de données industrielles

Analyse, étude & rédaction des spécifications techniques

Assistance fonctionnelle aux utilisateurs

Développeur Java/J2EE

Étude et développement

Test, Validation, intégration et Automatisation QC/QTP

Mathématiques appliquées

Modélisation Mathématique





Mes compétences :

Accompagnement

Automatisation

Calcul scientifique

Développement Java

Développement numérique

J2EE

JAVA

Java j2ee

Modélisation

Modélisation simulation

Qualification

Quality

Quality center

Quick Test Pro

Rédaction

Simulation

Simulation numérique

Test

test et validation

Validation

Validation qualification

QuickTest Professional

HP Quality Center