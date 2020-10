Blanche AUGARDE-DOLLÉ

Tout au long de sa vie, chacun connaît des changements d'ordre psychomoteur, depuis son développement durant l'enfance, aux évolutions de l'adolescence puis à l'histoire de sa vie d'adulte jusqu'à sa vieillesse.



Un suivi en psychomotricité permet d'accompagner ces changements lorsqu'ils sont sources de difficulté psycho-corporelles et entravent la qualité de vie de la personne, notamment dans sa relation à soi ou aux autres.



Cet accompagnement passe par le chemin de médiations variées, mettant toujours en jeu le corps.



Mon parcours m'a menée vers des médiations telles que le yoga, la calligraphie japonaise, le mime, la relaxation dynamique psychomotrice, le toucher thérapeutique ainsi que la médiation cheval ou la balnéothérapie.



Quelques citations & vidéos pour aller plus loin dans la compréhension de la psychomotricité sur : http://psychomotriciennantesdomicile.blogspot.com/



Mes compétences :

Animation de formations (Développmt enfant

Quand le non verbal vient au secours du verbal

Réflexologie plantaire

Relaxation