Blandine ARRIAT

Diplomée de l' Université Paris VIII et certifiée de l'école du DOJO de Paris, j' accompagne des personnes, des groupes dans leur projet professionnel, leur projet de vie. Passionnée par les potentialités de l'humain, j' aide les personnes à ouvrir le champ de leurs possibles, à oser, à agir et à persévérer jusqu'au succès.

J' accompagne également des jeunes dans leur orientation, leur projet professionnel, pour préparer leurs oraux de concours, leurs entretiens de recrutement. j'interviens également en tant que conseil en organisation ou sur toute problématique en ressources humaines. Enfin, dernier volet de mes compétences, le bien être de la personne dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, la gestion du stress.



Je vous invite à consulter mon site:Array



Mes compétences :

Conseil en recrutement

GPEC

Formations RH développement personnel

Accompagnement orientation jeunes

Coaching individuel et collectif

Conseil en organisation

Co développement

Connaissance de soi

créativité