Blandine BOISNARD

Pendant plus de 15ans, j'ai été Responsable de différents Centres de Profit :

- dans le secteur industriel en "B to B"(chez un distributeur de produits pour les Arts Graphiques : SOLAG)

- dans le secteur des Services à la Personne en "B to C" (chez ADOM au sein du groupe ADECCO)



J'ai ensuite été Responsable de la Paie et de la Comptabilité de différents établissements de l'ADAPEI (association de 1500 salariés pour la prise en charge de personnes handicapées)

avant d'être actuellement en charge de la gestion des plannings des salariés.



Polyvalente et opérationnelle, ces différentes expériences m'ont permis d'acquérir des compétences larges de gestion, de management et d'organisation commerciale.







Mes compétences :

Aisance relationnelle

Commercial

Développement commercial

Formation

Travail d'équipe

Réseau