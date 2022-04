Blandine BOURGUIGNON

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Titulaire d’un Master 2 en Interventions Sanitaires et Sociales, j’ai orienté mon parcours professionnel à l’amélioration de la qualité dans le secteur médico-social. Je suis aujourd'hui à l'écoute d'opportunités me permettant de mettre à profit mes compétences.



Voici les compétences que je peux apporter à votre structure :



- Mes Compétences Administratives et Organisationnelles : accueil téléphonique et physique, gestion du courrier, organisation et suivi de réunion, suivi de dossiers, création et remplissage de tableau de bord, Powerpoint



- Mon sens du relationnel. Je suis capable d’être en relation directe avec les clients mais aussi les salariés.



- La Gestion de Projet : planification et organisation, animation des réunions, rédaction des comptes rendus et rapports, encadrement et motivation des équipes, gestion de conflits



- La Maitrise des Outils et Méthodes Qualité : animation des groupes de réflexion ou de travail, plan d’action qualité, création et suivi d’indicateurs, rédaction de procédures, manuel qualité, gestion documentaire, audits, outils de résolution de problème, outils de la loi 2002-2, recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM



Pour toute proposition d'emploi ou pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à me joindre à l'adresse e-mail suivante : bourguignon.bl@laposte.net.



Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

Gestion de la qualité

Prise de note et Rédactions

outils loi 2002-2

Audit qualité

Juridique

Evaluation interne

recommandations ANESM

Evènementiel et logistique

Gestion administrative

Compte-rendu

Organisation

Planification