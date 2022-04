Diplômée d'un BTS et d'une licence professionnelle en Sécurité des aliments et assurance qualité, j'ai pu développer mes compétences au cours de mes différentes expériences en restauration collective et commerciale et dans la grande distribution.



Mes compétences :

Assistante Qualité

Restauration collective

Règlement INCO

Rappel de produit

Restauration commerciale