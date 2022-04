Blandine COLSON

Passionnée depuis toujours par la décoration, l'architecture et le design, j'ai décidé de vivre enfin de mes passions après 15 ans d'expérience en marketing et communication. Diplômée d'état en décoration intérieure, j'ai créé ma société, Un air de déco, pour accompagner les particuliers et les professionnels dans leurs projets d'aménagement et de décoration d'espaces.

Mes compétences :

Conseils en décoration intérieure

Conseils en agencement

Vues 3D, croquis en perspective

Home staging

Plans Autocad

Architecte d'intérieur

Décoration