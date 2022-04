Blandine CRUMIERE

Convaincue qu'un personnel en bonne santé fait une entreprise en bonne santé, je mets à disposition mes compétences et mon expérience en management et RH pour accompagner les TPE / PME ou Etablissements Publics :

- dans l'élaboration de leur DUER (Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels),

- dans l'élaboration de diagnostics RPS,

- dans des projets d'organisation intégrant les conditions de réussite liées à la QVT et à la santé au travail.



Pendant un peu plus de 20 ans, j'ai exercé différentes fonctions au sein de grandes entreprises du secteur de l'énergie.

Mes 6 dernières années ont été consacrées à la fonction RH en tant que responsable adjointe d'un service Ressources Humaines sur la région Rhône Alpes Bourgogne.



Ma formation récente en Management de la Qualité de Vie au Travail et Santé dispensée par l'IAE de Lyon 3 alliée à mon expérience professionnelle m'apporte le recul nécessaire à l'examen des situations de travail et les clés de compréhension du monde du travail d'aujourd'hui.



N° d'enregistrement délivré par la DIRECCTE Rhône Alpes en tant qu'Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) : 69/2015/388



Mes compétences :

Management, conduite de projet, recrutement, QVT,

Formation

Habilitation IPRP

Diagnostic RPS