Fabienne CRUMIERE

Mon diplôme d'Ingénieur en Agro-Alimentaire en poche, direction le Canada (Montréal) où j'ai obtenu un Master en Enzymologie. Ces 3 années furent très enrichissantes tant sur le plan scientifique que personnel. Puis retour en France, chez Aventis Animal Nutrition où j'ai participé à la création d'un laboratoire d'enzymologie. Ensuite, nouveau départ pour l'étranger (Luxembourg), où j'ai intégré un centre de recherche spécialisé en biologie végétale. A mon retour en France, j'ai travaillé comme Responsable de laboratoire au sein des Grandes Distilleries Peureux avant d'intégrer la charcuterie salaison Maurer Frères en tant que Responsable Qualité. Après deux années passées en Loire Atlantique(pour raisons professionnelles liées à mon conjoint), me voilà de retour en Franche-Comté.

La qualité et la recherche sont mes domaines d'expérience et de prédilection. Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse l'approfondir avec vous.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Enzymologie

Chef de projet

Responsable qualité

Biologie végétale

Spiritueux