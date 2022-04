Blandine DE CHALLEMAISON

Le cœur de mon métier consiste à conseiller les industriels PGC sur leur stratégie commerciale et marketing en hypers et supermarchés.

Mon objectif est d' élaborer des recommandations d'actions marketing et commerciales à partir d'analyse du panel distributeur et d'études Ad'hoc.

Mon quotidien consiste enfin en la coordination de l'ensemble des services internes (production, marketing, études spéciales, reportings...) pour la mise en place de projets clients.



Je travaille également au développement du Chiffre d'Affaires d'IRI par la vente d'études Ad'hoc et au renouvellement des contrats.





Mes contacts principaux sont les responsables études, les chefs de produits, category managers mais aussi les membres des comités de direction.