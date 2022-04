Blandine DEGACHES PINCHINOT

Accompagner les personnes en souffrance au travail.

Aider à reprendre confiance et à se reconstruire après un burn out ou une dépression.

Prévenir, évaluer les risques psychosociaux.

Proposer des actions cohérentes et réalisables pour une amélioration durable du bien être au travail.





Mes compétences :

Formatrice

Conseil aux entreprises

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Cohésion d'équipe

Document unique DUER

Risques psychosociaux

Thérapie de groupe

Psychologie du travail

Thérapie individuelle