Blandine DETEMMERMAN

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Les nouveaux challenges sont les moteurs de mon évolution, j'apprécie particulièrement le travail d'équipe, partager mon expérience, apprendre des autres.

De nouvelles connaissances acquises lors d'une mission d'assistante en ressources humaines, complètent mon parcours d'expert de la paie et me permettent d'élargir mes perspectives d'avenir.

Depuis fin septembre, j'ai commencé une formation en alternance sur un an, "Management des ressources humaines" au CESI de Reims.



Mes compétences :

Traitement de la paie

Administration du personnel

Parametrage de paie