Blandine DEVOS

Bonjour,



Après deux albums autoproduits et différentes scènes professionnelles, je suis a la recherche de musiciens audacieux pour me soutenir dans mon domaine de prédilection : l''improvisation vocale!

De base Jazz mais d'influence World, j'improvise vocalement sur toutes les musiques inspirante et mélodieuses et souhaite ardemment pouvoir partager et jouer de et avec cela accompagnée par des musiciens désireux de cette aventure harmonique!:)

A très bientôt,

B.Devos



Mes compétences :

Improvisatrice voix tout style