Blandine DURAND-GRATIAN (LE BAILLIF)

Je suis infographiste pour le Groupe LDC depuis bientôt 10 ans.

Je m'occupe du Print et du Digital pour quelques marques du Groupe notamment Le Gaulois, Marie et Traditions d'Asie.

Voici une liste non exhautive de mes différentes tâches :

- Création de PLV, stickers, totem, habillage de bacs...

- Création d'argumentaires, de plaquettes commerciales, de plaquettes institutionnelles, leaflet, encart presse (linéaires)

- Mise à jour de sites Internet et création de jeu on line

- Création et envoi de newsletter

- Création d'étiquettes de produit et mise à jour de packaging

- Prise de vue (débute dans les photographies de mise en ambiance)

- Retouche de photos, etc..



Mes compétences :

Photoshop CS5

Illustrator CS5

Indesign CS5

Dreamweaver CS5

Photographie

Infographie

Internet

PAO