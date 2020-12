Je ne suis pas à l'écoute du marché pour le moment.



Je suis développeur web depuis 2009, je me suis spécialisé dans le développement front depuis plus de 5 ans, je suis tombé amoureux de Javascript et fais mon travail avec le sourire.



Je vise l'expertise et souhaite garder les mains dans le développement. Mon deuxième objectif est la diffusion de mes connaissances au travers de conférences et d'ateliers.



Mon parcours en détails, CV Pdf, mail et numéro de téléphone : http://www.doyoubuzz.com/romain-racamier



Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter à tout moment par mail,



A bientôt !



Romain.



Mes compétences :

PHP

MySQL

Photoshop

JQuery

XHTML

CSS

Illustrator

Ergonomie

Développement

Communication

JS

Web

Infographie

PHP 5

HTML

Grunt

Test de performance

JavaScript

Analyser et améliorer les performances

Yeoman

CSS 3

HTML 5

CSS 2

Backbone.js

Sass

Gulp

Cascading Style Sheets

HTML5

Personal Home Page

JScript

Drupal

iOS

SQLite

RequireJS

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Linux Debian

Benchmarking

BackboneJS

Android

Amdocs